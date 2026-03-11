Δεύτερο γκολ μέσα σε επτά λεπτά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Βαλβέρδε να ξαναχτυπά για το 2-0 ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ασταμάτητος ο Βαλβέρδε, έκανε το 2-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι με το δεύτερό του γκολ μέσα σε επτά λεπτά, σκοράροντας με διαγώνιο σουτ μετά από μπαλιά του Βινίσιους.