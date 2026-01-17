Αβδάλας: Σε ρόλο οργανωτή και νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ
Το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα πέρασε εύκολα από το Νοτρ Νταμ, επικρατώντας με 89-76 για το NCAA, με τον Έλληνα γκαρντ να ξεχωρίζει στον ρόλο του οργανωτή παιχνιδιού, όπως και συνηθίζε πλέον στα τελευταία παιχνίδια.
Ο Αβδάλας (που είναι και υποψήφιος των Gazzetta Awards στην κατηγορία Rising Stars) έμεινε στο παρκέ για 28 λεπτά και ακόμη κι αν δεν είχε πολλές προσπάθειες, η μπάλα βρέθηκε συχνά στα χέρια του και ανέλαβε το δημιουργικό κομμάτι της ομάδας μοιράζοντας 7 ασίστ, τις περισσότερες από οποιονδήποτε παίκτη στο ματς, ενώ έκανε και 5 λάθη.
Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο του ρόστερ του Βιρτζίνια Τεκ, διατηρώντας μέσο όρο 5.1 ασίστ ανά ματς στη σεζόν. Στο αμυντικό κομμάτι, πρόσθεσε 2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ συμβάλλοντας με τον τρόπο του και στις δύο πλευρές του παρκέ.
