Αβδάλας: Απίστευτο φινάλε, χάθηκε η νική στα τελευταία δευτερόλεπτα για το Βιρτζίνια Τεκ!
Το Βιρτζίνια Τεκ γνώρισε μία απίστευτη ήττα με 77-76 από το SMU, χάνοντας στο… παρά πέντε ένα παιχνίδι που φαινόταν δικό του. Η ομάδα του Νεοκλή Αβδάλα προηγήθηκε με τέσσερις πόντους, μόλις επτά δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά τις τελευταίες φάσεις.
Ο Μπούπι Μίλερ, που είχε 24 πόντους στο τέλος, έγραψε τη δική του ιστορία με ένα απίθανο σουτ από το κέντρο σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων.
Ο Αβδάλας ήταν και πάλι ο κινητήριος μοχλός του Βιρτζίνια Τεκ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 10 πόντους (χωρίς να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια με 0/7 τρίποντα) και έξι ασίστ, πρώτος πασέρ της ομάδας του και ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο ματς αγωνιζόμενος για 36 λεπτά. Η ήττα αυτή αφήνει το Βιρτζίνια Τεκ στο 13-5, ενώ το SMU ανεβαίνει στο 13-4.
Οι υπόλοιποι Έλληνες του NCAA
Το Ρίτσμοντ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας άνετα με 74-53 του Λα Σαλ. Ο Απόστολος Ρούμογλου δεν κατάφερε να σκοράρει σε 17 λεπτά συμμετοχής (0/1 δίποντα, 0/1 τρίποντα), αλλά προσέφερε ένα ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο..
Στο Έβανστον, το Ιλινόις συνέχισε την πολύ καλή πορεία του, φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες μετά το 79-68 επί του Νόρθουστερν. Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ξεκίνησε βασικός και σε 24 λεπτά αγώνα σημείωσε 4 πόντους (2/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο) και κατέβασε έξι ριμπάουντ, ενώ είχε και ένα λάθος.
