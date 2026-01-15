Ο Νεοκλής Αβδάλας και το Βιρτζίνια Τεκ είδαν τη νίκη να γλιστρά από τα χέρια τους, καθώς ενώ προηγούνταν με +4 επτά δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, το SMU έκανε την ανατροπή με εντυπωσιακό σουτ από το κέντρο για το 77-76.

Το Βιρτζίνια Τεκ γνώρισε μία απίστευτη ήττα με 77-76 από το SMU, χάνοντας στο… παρά πέντε ένα παιχνίδι που φαινόταν δικό του. Η ομάδα του Νεοκλή Αβδάλα προηγήθηκε με τέσσερις πόντους, μόλις επτά δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά τις τελευταίες φάσεις.

Ο Μπούπι Μίλερ, που είχε 24 πόντους στο τέλος, έγραψε τη δική του ιστορία με ένα απίθανο σουτ από το κέντρο σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων.

Ο Αβδάλας ήταν και πάλι ο κινητήριος μοχλός του Βιρτζίνια Τεκ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 10 πόντους (χωρίς να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια με 0/7 τρίποντα) και έξι ασίστ, πρώτος πασέρ της ομάδας του και ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο ματς αγωνιζόμενος για 36 λεπτά. Η ήττα αυτή αφήνει το Βιρτζίνια Τεκ στο 13-5, ενώ το SMU ανεβαίνει στο 13-4.

Οι υπόλοιποι Έλληνες του NCAA