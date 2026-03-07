Μετά από δέκα μήνες απουσίας από τα παρκέ, ο Τζέισον Τέιτουμ φόρεσε ξανά τη φανέλα των Σέλτικς και πάτησε παρκέ στο TD Garden, συμβάλλοντας στη νίκη της Βοστώνης με 120-100 επί των Μάβερικς.

Η βραδιά στο TD Garden είχε έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Ο Τζέισον Τέιτουμ επέστρεψε επιτέλους στο παρκέ μετά από σχεδόν δέκα μήνες απουσίας, με τους Μπόστον Σέλτικς να επικρατούν των Ντάλας Μάβερικς με 120-100.

Ο σταρ της Βοστώνης αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί τον περασμένο Μάιο, στο Game 4 των ημιτελικών της Ανατολής απέναντι στους Νικς, όταν υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι. Ένα χτύπημα που τον κράτησε εκτός δράσης για 10 μήνες και έβαλε σε παύση τη σεζόν του, αλλά και τα σχέδια των Σέλτικς.

Στην επιστροφή του, ο Τέιτουμ έδειξε ότι θα χρειαστεί τον χρόνο του για να βρει ξανά τον αγωνιστικό του ρυθμό, αλλά ταυτόχρονα έδειξε και πόσο σημαντικός παραμένει για την ομάδα του. Σε περίπου 27 λεπτά συμμετοχής, τα οποία μοιράστηκαν σε μικρά διαστήματα πέντε και έξι λεπτών, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, έχοντας 6/16 σουτ σημειώνοντας double double.

WELCOME BACK, JAYSON TATUM 🔥



🏀 15 PTS

🏀 12 REB

🏀 7 AST



298 days ago: Achilles tear.

Tonight: A near-triple-double. pic.twitter.com/Lqev9sVSDN — NBA (@NBA) March 7, 2026

Το ξεκίνημά του δεν ήταν ιδανικό. Ο Τέιτουμ αστόχησε στα πρώτα έξι σουτ που επιχείρησε, ανάμεσά τους και τρία τρίποντα, δείχνοντας εμφανώς επηρεασμένος από τη μεγάλη αποχή. Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησε να συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι της ομάδας του που έφτασε τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Για την ομάδα της Βοστώνης, πάντως, το σημαντικότερο στοιχείο της βραδιάς δεν ήταν μόνο η νίκη, αλλά η επιστροφή του ηγέτη της μετά από 298 μέρες σε αυτό το σημείο της σεζόν. Οι Σέλτικς έχουν ακόμη 19 παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, εκ των οποίων τα 11 θα διεξαχθούν στο TD Garden, διάστημα που θα χρησιμοποιηθεί για να ανεβάσει σταδιακά ρυθμό ο Τέιτουμ.