NCAA: Άχαστος Λιοτόπουλος στην επικράτηση του St John's
Καλή εμφάνιση από τον Έλληνα γκαρντ στη νίκη του St John's του Πιτίνο κόντρα στο Harvard. Οι Red Storm επικράτησαν εύκολα με 85-59 και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος τελείωσε την αναμέτρηση χωρίς να χάσει σουτ.
Ο ταλαντούχος περιφερειακός μέτρησε 8 πόντους με 2/2 τρίποντα και 2/2 βολές, κατέβασε 1 ριμπάουντ, έκανε 1 λάθος και υπέπεσε σε δύο φάουλ. Ήταν η δεύτερη καλύτερη εμφάνιση του στη φετινή σεζόν από άποψης σκοραρίσματος μετά τους 10 που είχε κόντρα στο Iona.
Φέτος ο Λιοτόπουλος μετρά 2.9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ ανά ματς στα 7.9 λεπτά που πατά παρκέ. Δεν τον χρησιμοποιεί πολύ ο Πιτίνο. Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 9 ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.