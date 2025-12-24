Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δεν έχασε σουτ στη νίκη του St John's επί του Harvard.

Καλή εμφάνιση από τον Έλληνα γκαρντ στη νίκη του St John's του Πιτίνο κόντρα στο Harvard. Οι Red Storm επικράτησαν εύκολα με 85-59 και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος τελείωσε την αναμέτρηση χωρίς να χάσει σουτ.

Ο ταλαντούχος περιφερειακός μέτρησε 8 πόντους με 2/2 τρίποντα και 2/2 βολές, κατέβασε 1 ριμπάουντ, έκανε 1 λάθος και υπέπεσε σε δύο φάουλ. Ήταν η δεύτερη καλύτερη εμφάνιση του στη φετινή σεζόν από άποψης σκοραρίσματος μετά τους 10 που είχε κόντρα στο Iona.

Φέτος ο Λιοτόπουλος μετρά 2.9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ ανά ματς στα 7.9 λεπτά που πατά παρκέ. Δεν τον χρησιμοποιεί πολύ ο Πιτίνο. Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 9 ματς.