Καμπανιακός: Ο Χαραλαμπίδης αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Καμπανιακού αποτελεί ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι για προσωπικούς λόγους αποχωρεί από το πόστο του.
Ο Χαραλαμπίδης βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία του Καμπανιακού από τα τέλη του Οκτώβρη και κάθισε σε 14 ματς στον πάγκο της ομάδας.
Ο Καμπανιακός βρίσκεται στην 8η θέση των Play Out του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και μάχεται για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Μένει πλέον να φανεί ποιος θα αντικαταστήσει τον Χαραλαμπίδη για να συνεχίσει τη μάχη για την παραμονή.
