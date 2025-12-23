Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήταν για άλλη μια φορά εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη του Illinois.

Το Illinois πέτυχε άλλη μια νίκη, αυτή τη φορά με το 91-48 κόντρα στο Missouri. Φυσικά ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έλαμψε ξανά και έβαλε το λιθαράκι του στη νίκη της ομάδας του.

Έμεινε στο παρκέ για 26 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο γιος του Πέτζα διανύει μια εξαιρετική σεζόν και μετρά 15.5 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ στο NCAA.

Ο Αντρέι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για το αν θα παίξει με την Εθνική Ελλάδος ή την Εθνική Σερβίας και η απόφαση του αναμένεται με ενδιαφέρον αφού είναι ένα σπουδαίο prospect για το μέλλον.