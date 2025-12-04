Δείτε τα πεπραγμένα των Ελλήνων που αγωνίζονται στο NCAA.

Οι Έλληνες παίκτες συνεχίζουν να παλεύουν στο ΝCAA, δίνοντας τις δικές τους μάχες στον κόσμο του κολεγιακού πρωταθλήματος. Έντονο το ελληνικό στοιχείο και στα ματς που έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Παγώνης - New Orleans

Ήττα της Νέας Ορλεάνης από το Μέμφις με 86-70 σε ματς που έπαιξε ο Παγώνης. Ο φόργουορντ των Privateers ξεκίνησε βασικός και είχε 4 ποντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 14 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Είχε 0/2 σουτ και 4/4 βολές. Φέτος μετρά 6.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Σούλης - Columbia

O Έλληνας φόργουορντ ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη του Columbia κόντρα στο Hofstra με 72-70. Εντυπωσιακός με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και double double. Είχε επίσης 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος. Είχε 6/8 σουτ και 2/4 τρίποντα στα 27 λεπτά που αγωνίστηκε. Έπαιξε ξανά βασικός στο ματς. Φέτος μετρά 5.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά ματς.

Σπάρταλης - Monmouth

To Μοnmouth επικράτησε του Princeton με 63-58 και ο Σπάρταλης ξεκίνησε ξανά βασικός. Τελείωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο στα 24 λεπτά που πάτησε παρκέ. Είχε 3/9 σουτ. Φέτος μετρά 13.4 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ κατά μέσο όρο στη σεζόν.

Αμπόσι - San Fransisco

Ο Αμπόσι έπαιξε στην ήττα του San Fransisco από το South Alabama με 65-63. Έμεινε στο παρκέ για 13 λεπτά και είχε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 μπλοκ. Φέτος μετρά 4 πόντους και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τους Dons. Ήρθε από τον πάγκο.

Ρούμογλου - Richmond

Το Richmond επικράτησε με 84-76 του Belmont και ο Απόστολος Ρούμογλου έμεινε στο παρκέ για 10 λεπτά. Είχε 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αλλά δεν σκόραρε. Φέτος έχει 4 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ζούγρης - Louisville

Δεν έπαιξε ο Ζούγρης στην ήττα του Louisville από το Arkansas με 89-80.

Παπασταύρου - Seattle

To Seattle επικράτησε με 97-45 του Puget Sound και ο Παπασταύρου έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Είχε 4 ριμπάουντ, 1 λάθος και 0/5 σουτ χωρίς να καταφέρει να βρει στόχο.