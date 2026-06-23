Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει δύο γκολ και να γίνεται ο μοναδικός που σκοράρει σε 6 Μουντιάλ, η Πορτογαλία επικράτησε με 5-0 του Ουζμπεκιστάν και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Μουντιάλ των τεραστίων παικτών το φετινό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον Λιονέλ Μέσι να κάνει το δικό του ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ. Ο σούπερ σταρ της Πορτογαλίας πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την Εθνική του σε νίκη με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν. Μια νίκη που έδωσε την πρόκριση στους Ίβηρες και κόντρα στην Κολομβία στο τελευταίο ματς θα παλέψουν για την πρωτιά.

Ο μεγάλος Ρονάλντο με τα δύο αυτά γκολ έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ και επίσης ο μεγαλύτερος που πετυχαίνει δύο σε μια αναμέτρηση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καθόλου άσχημα για τον 41χρονο σούπερ σταρ. Το Ουζμπεκιστάν από την πλευρά του αν δεν κερδίσει το Κονγκό την Κολομβία θα τα δώσει όλα για όλα κόντρα στους Αφρικανούς, με την πρόκριση μόνο εύκολη να μην είναι.

Σόου Κριστιάνο και άνετο 3-0 στο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μεγάλο σόου του Κριστιάνο Ρονάλντο που έγραψε ιστορία όντας ο μοναδικός που έχει πετύχει γκολ σε 6 Μουντιάλ. Ο σπουδαίος Πορτογάλος έβαλε δύο γκολ από τα τρία της ομάδας του, ένα ακόμα του στέρησε διώχνοντας πάνω στην γραμμή ο Κουσάνοφ με τους τυπικά γηπεδούχους να κάνουν περίπατο πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 3-0.

Ιδανικό ξεκίνημα για Πορτογαλία

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μια αρχή που ήταν ιδανική για την Πορτογαλία. Οι Ίβηρες αφού αρχικά έφτασαν κοντά στο γκολ στο 4' με τον Κριστιάνο να μην βρίσκει την μπάλα μόνος απέναντι από τον Νεμάτοφ, αλλά δύο λεπτά αργότερα άνοιξαν το σκορ.

Συγκεκριμένα στο 6' μετά από γύρισμα με το δεξί κατάφερε με προβολή να κάνει το 1-0, γράφοντας ιστορία σκοράροντας και στα 6 Μουντιάλ που έχει αγωνιστεί, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο.

Ο Μέντες το 2-0 με φάουλ

Η πίεση της Πορτογαλίας συνεχίστηκε με τους τυπικά γηπεδούχους να κάνουν στο 16' το 2-0. Οι Πορτογάλοι κέρδισαν φάουλ, όλοι περίμεναν πως θα το εκτελούσε ο Κριστιάνο, αλλά το έκανε ο Νούνο Μέντες στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Νεμάτοφ για το 2-0.

Ακυρώθηκε γκολ του Ουζμπεκιστάν και ξαναχτύπησε ο Ρονάλντο

Και μετά το 2-0 οι Πορτογάλοι συνέχιζαν να πιέζουν αλλά οι Ουζμπέκοι κατάφεραν να σκοράρουν με τον Γκανίεφ να πιάνει ένα φοβερό σουτ και να νικάει τον Κόστα. Ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε, καθώς μετά από εξέταση του VAR φάνηκε πως υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στον Κανσέλο.

Σαν να μην έφτανε αυτό για τους τυπικά φιλοξενούμενους ήρθε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει το 3-0 πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του. Συγκεκριμένα στο 39' ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε τον συμπ0αίκτη του και αυτός με διαγώνιο σουτ σκόραρε κάνοντας το 3-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ρονάλντο έγινε ο μεγαλύτερος με δύο τέρματα σε ένα παιχνίδι σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι που το έκανε πριν λίγες μέρες.

Με σβησμένες μηχανές το 4-0 οι Πορτογάλοι

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κατακόρυφα, με την Πορτογαλία να έχει κατεβάσει το πόδι από το γκάζι, το Ουζμπεκιστάν να μην μπορεί να απειλήσει. Στιγμές και ευκαιρίες υπήρξαν, αλλά και ένα γκολ. Συγκεκριμένα στο 60' ο Νεμάτοφ με αυτογκόλ έκανε το 4-0.

Αλλαγή και γκολ ο Λεάο

Από εκείνο το λεπτό οι Πορτογάλοι προσπαθούσαν να βρουν τον Κριστιάνο προκειμένου να πετύχει χατ τρικ, χωρίς όμως αυτό να γίνει. Πέμπτο γκολ ωστόσο μπήκε στο 87'. Συγκεκριμένα ο Σεμέδο έφυγε ωραία από δεξιά, προσπάθησε να βρει τον Ρονάλντο, οι αμυντικοί του Ουζμπεκιστάν έδιωξαν, η μπάλα στρώθηκε στον Λεάο που με όμορφο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 5-0.