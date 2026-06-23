Δείτε γκολ και φάσεις από το εντυπωσιακό 5-0 της Πορτογαλίας κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και την πρόκρισή της στους «32».

Με μπροστάρη τον Κριστιάνο, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έσπασε κι άλλα ρεκόρ, η Πορτογαλία διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν και έκανε σημαντικό βήμα πρωτιάς, ενώ παράλληλα εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «32» της διοργάνωσης. Οι Ιβηρες ήταν εντυπωσιακοί, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, με τον Ρονάλντο να φτάνει συνολικά τα 10 τέρματα σε Μουντιάλ. Νέβες, Λεάο τα γκολ της Πορτογαλίας, ενώ αυτογκόλ σημείωσε ο Νεμάτοφ.

Τα highlights του αγώνα