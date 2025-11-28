Αβδάλας: Πρώτη ήττα για το Βιρτζίνια Τεκ του Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ
Το νικηφόρο σερί για τους Hokies του Νεοκλή Αβδάλα έσπασε στο 7ο παιχνίδι της φετινής σεζόν (6-1) καθώς ηττήθηκαν από το Σεντ Μέρι με 77-66.
Ο ταλαντούχος Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε 34 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε 13 πόντους με 2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ αλλά και 5 λάθη.
Ηττημένος από τα ματς της βραδιάς ήταν και ο Βενιαμίν Αμπόσι, ο οποίος αγωνίζεται στους Σαν Φρανσίσκο Ντονς. Η ομάδα του (5-2 ρεκόρ) δεν τα κατάφερε απέναντι στους αήττητους (6-0) Κολοράντο Μπούφαλος γνωρίζοντας την ήττα με 69-79.
Ο 19χρονος γκαρντ ήρθε από τον πάγκο και σε 10 λεπτά συμμετοχής είχε 5 πόντους με 1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.
