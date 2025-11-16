Όλα όσα έκαναν οι Βαγγέλης Ζούγρης, Λευτέρης Λιοτόπουλος και Μπεν Αμπόσι στο NCAA τα ξημερώματα της Κυριακής (16/11)

Οι Ζούγρης, Λιοτόπουλος και Αμπόσι ρίχθηκαν στη μάχη του NCAA τα ξημερώματα, με τους δύο διεθνείς Έλληνες να μένουν χαμηλά με Λούιβιλ και Σεντ Τζονς.

&Στη νίκη του Λούιβιλ επί του Οχάιο, με 106-81 ο Βαγγέλης Ζούγρης αγωνίστηκε για μόλις 6’ έχοντας 0/3 δίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, μένοντας μακριά από τον καλό του εαυτό, κάτι που όμως δεν στοίχησε στην ομάδα του.

&Από την άλλη, το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, επικράτησε άνετα με 93-60 του Γουίλιαμς και Μέρι Τράιμπ, με τον Λευτέρη Λιοτόπουλο να τελειώνει την αναμέτρηση έχοντας 3 πόντους με με 1/2 βολές, 1/2 δίποντα και 0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 9’. Δεν έπαιξε ο Φώτης Κωνσταντινίδης.

Ο Μπεν Αμπόσι έπαιξε 12 λεπτά στη νίκη του Σαν Φρανσίσκο απέναντι στο Μπράντλεϊ με 75-64, έχοντας 5 πόντους με 5/7 βολές, χωρίς όμως να βρει σκορ εντός παιδιάς (0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο). Παράλληλα είχε 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.