Τι έκαναν οι Έλληνες στο NCAA: Τρομερός Χιτικούδης με double double!

Ο Νίκος Χιτικούδης έκλεψε την παράσταση όσον αφορά την παρουσία των Ελλήνων στα ματς του NCAA. Τι έκαναν επίσης οι Σπάρταλης και Σούλης.

Στο UPMC Events Center της Πενσυλβάνια, ο Νίκος Χιτικούδης έμελλε να κλέψει την παράσταση και να οδηγήσει τους Robert Morris Colonials στην εύκολη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Pittsburgh - Greensburg Bobcats με 81-57. Ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε 24 λεπτά και είχε «γεμάτο» double double με 19 πόντους (9/11 δίποντα, 1/2 βολές) και 10 ριμπάουντ, ενώ μέτρησε επίσης 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και ένα λαθος.

Στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ ο Στέφανος Σπάρταλης είχε πολύ καλή παρουσία αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει την εκτός έδρας ήττα των Monmouth Hawks απέναντι στους αήττητους Seton Hall Pirates με 70-58. Συγκεκριμένα μέτρησε 16 πόντους, έχοντας 2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/10 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 τάπα και 4 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Τέλος ο Ράιαν Σούλης ήταν άποντος στα 13 λεπτά που αγωνίστηκε με τους Columbia Lions. Η ομάδα του επικράτησε των UMass Lowell River Hawks στο «Levien Gymnasium» της Νέας Υόρκης με 86-72 και είχε 0/2 δίποντα και 5 ριμπάουντ.