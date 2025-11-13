Αβδάλας: Άλλη μια πληθωρική εμφάνιση και το Virginia Tech πετάει

Νίκος Καρφής
Aβδάλας

bet365

Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε άλλη μια γεμάτη εμφάνιση στη νίκη του Virginia Tech επί του Saint Joseph's.

Πληθωρική ήταν η παρουσία του Νεοκλή Αβδάλα σε άλλο ένα ματς του Virginia Tech. Ο Έλληνας σταρ του κολεγιακού πρωταγωνίστησε νίκη της ομάδας του με 94-59 κόντρα στο Saint Joseph's.

Έμεινε στο παρκέ για 25 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Έχει τρελάνει τους Αμερικάνους που δεν σταματάνε στιγμή να τον αποθεώνουν. Το Virginia Tech είναι πλέον στο 3-0.

O Aβδάλας είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης και καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC (μαζί με τον Γουίλσον του North Carolina). Σε προηγούμενο ματς κόντρα στο Πρόβιντενς έκανε παπάδες με 33 πόντους, 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε Επίσης

Ο Αβδάλας τα... σάρωσε όλα: Κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας
Αβδάλας

@Photo credits: Official Virginia Tech Men’s Basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    NCAA Τελευταία Νέα