Ο Νεοκλής Αβδάλας έκανε άλλη μια γεμάτη εμφάνιση στη νίκη του Virginia Tech επί του Saint Joseph's.

Πληθωρική ήταν η παρουσία του Νεοκλή Αβδάλα σε άλλο ένα ματς του Virginia Tech. Ο Έλληνας σταρ του κολεγιακού πρωταγωνίστησε νίκη της ομάδας του με 94-59 κόντρα στο Saint Joseph's.

Έμεινε στο παρκέ για 25 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Έχει τρελάνει τους Αμερικάνους που δεν σταματάνε στιγμή να τον αποθεώνουν. Το Virginia Tech είναι πλέον στο 3-0.

O Aβδάλας είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης και καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC (μαζί με τον Γουίλσον του North Carolina). Σε προηγούμενο ματς κόντρα στο Πρόβιντενς έκανε παπάδες με 33 πόντους, 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.