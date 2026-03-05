Οι επιθέσεις στο Ιράν συνεχίζονται, με το κλειστό στάδιο της Τεχεράνης να γίνεται στόχος των αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων.

Οι επιθέσεις στην Τεχεράνη συνεχίζονται από ΗΠΑ και Ισραήλ, με το κλειστό στάδιο της πόλης να γίνεται στόχος.

Συγκεκριμένα, στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη την Πέμπτη (5/3) καταστράφηκε το κλειστό στάδιο Azadi χωρητικότητας 12.000 θέσεων.

Επρόκειτο για ένα στάδιο το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο 1967-1971 επί καθεστώτος Σάχη και εγκαινιάστηκε το 1974, εγκαίρως για να φιλοξενήσει τους 7ους Ασιατικούς Αγώνες.

Ο δημοσιογράφος Κουρός Ζιαμπάρι ανέβασε μερικές φωτογραφίες από το στάδιο, δείχνοντας τις μεγάλες ζημιές που έγιναν.