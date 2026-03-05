Τεχεράνη: Βόμβες έπεσαν στο κλειστό της πόλης
Οι επιθέσεις στην Τεχεράνη συνεχίζονται από ΗΠΑ και Ισραήλ, με το κλειστό στάδιο της πόλης να γίνεται στόχος.
Συγκεκριμένα, στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη την Πέμπτη (5/3) καταστράφηκε το κλειστό στάδιο Azadi χωρητικότητας 12.000 θέσεων.
Επρόκειτο για ένα στάδιο το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο 1967-1971 επί καθεστώτος Σάχη και εγκαινιάστηκε το 1974, εγκαίρως για να φιλοξενήσει τους 7ους Ασιατικούς Αγώνες.
Ο δημοσιογράφος Κουρός Ζιαμπάρι ανέβασε μερικές φωτογραφίες από το στάδιο, δείχνοντας τις μεγάλες ζημιές που έγιναν.
In US-Israeli airstrikes on #Tehran today, the 12,000-seat Azadi Indoor Stadium was destroyed. The venue was built between 1907-71 under the shah regime and opened in 1974 just in time to host the seventh Asian Games. Iran's infrastructure are being increasingly targeted now pic.twitter.com/sAQEvHEwpj— Kourosh Ziabari (@KZiabari) March 5, 2026
