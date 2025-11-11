Ο Αβδάλας τα... σάρωσε όλα: Κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εντυπωσιακός την εβδομάδα που μας πέρασε στο NCAA και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας.

Εντυπωσιακά πράγματα για τον Έλληνα σταρ στο NCAA. Ο Νεοκλής Αβδάλας εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Virginia Tech και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC (μαζί με τον Γουίλσον του North Carolina)

Δεν έχει ξαναπάρει παίκτης της ομάδας αυτά τα δύο βραβεία μαζί! Μετρά 20 πόντους, 7.5 ασίστ, 3 μπλοκ και 4 ριμπάουντ. Κόντρα στο Τσάρλεστον είχε 8 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ έκανε παπάδες κόντρα στο Πρόβιντενς με 33 πόντους, 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Αρκετοί στις ΗΠΑ παραμιλούν για τον Νεοκλή που δείχνει με το... καλημέρα το σπουδαίο ταλέντο του και τη μεγάλη του ποιότητα και το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό.

