Ο Αβδάλας τα... σάρωσε όλα: Κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας
Εντυπωσιακά πράγματα για τον Έλληνα σταρ στο NCAA. Ο Νεοκλής Αβδάλας εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Virginia Tech και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC (μαζί με τον Γουίλσον του North Carolina)
Δεν έχει ξαναπάρει παίκτης της ομάδας αυτά τα δύο βραβεία μαζί! Μετρά 20 πόντους, 7.5 ασίστ, 3 μπλοκ και 4 ριμπάουντ. Κόντρα στο Τσάρλεστον είχε 8 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ έκανε παπάδες κόντρα στο Πρόβιντενς με 33 πόντους, 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Αρκετοί στις ΗΠΑ παραμιλούν για τον Νεοκλή που δείχνει με το... καλημέρα το σπουδαίο ταλέντο του και τη μεγάλη του ποιότητα και το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό.
𝙗𝙞𝙜 𝙙𝙖𝙬𝙜 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨 😤 @neoo1721
➡️ https://t.co/PGyWxHTOS3
🎟️ https://t.co/6ucPIoPrGj pic.twitter.com/0f7vmdRmD1— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025
If you were locked in on college football Saturday, you MISSED OUT 🔥— ACC Digital Network (@theACCDN) November 10, 2025
Neo Avdalas delivered the performance of the weekend in college basketball. 33 points in a true breakout against Providence. Mike Young’s squad has one of them ones. 👀🟠@HokiesMBB | @hokiesports | #GoHokies pic.twitter.com/5biwCiNGux
Neo had people buzzing Saturday 🇬🇷🤯 @neoo1721 pic.twitter.com/HYgQgkxr2j— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025
