Ο Αβδάλας τα... σάρωσε όλα: Κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας

Νίκος Καρφής
Αβδάλας

bet365

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εντυπωσιακός την εβδομάδα που μας πέρασε στο NCAA και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας.

Εντυπωσιακά πράγματα για τον Έλληνα σταρ στο NCAA. Ο Νεοκλής Αβδάλας εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Virginia Tech και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC (μαζί με τον Γουίλσον του North Carolina)

Δεν έχει ξαναπάρει παίκτης της ομάδας αυτά τα δύο βραβεία μαζί! Μετρά 20 πόντους, 7.5 ασίστ, 3 μπλοκ και 4 ριμπάουντ. Κόντρα στο Τσάρλεστον είχε 8 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ έκανε παπάδες κόντρα στο Πρόβιντενς με 33 πόντους, 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Αρκετοί στις ΗΠΑ παραμιλούν για τον Νεοκλή που δείχνει με το... καλημέρα το σπουδαίο ταλέντο του και τη μεγάλη του ποιότητα και το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό.

@Photo credits: Virginia Tech Men's Basketball/ twitter
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    NCAA Τελευταία Νέα