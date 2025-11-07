NCAA: Double-double ο Χιτικούδης κόντρα στους Bulldogs, εύκολη νίκη του Louisville με καλή εμφάνιση από τον Ζούγρη
Το NCAA συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, με το ελληνικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/11) ο Νίκος Χιτικούδης πέτυχε double-double, με τη φανέλα των Colonials, ενώ πολύτιμη ήταν η βοήθεια και του Βαγγέλη Ζούγρη στη νίκη του Louisville, επί των Tigers.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χιτικούδης που ήταν βασικός, οδήγησε της ομάδας του στην δύσκολη νίκη που πήραν κόντρα στους Bulldogs με 81-79. Ο Έλληνας φόργουορντ, πραγματοποίησε double-double, πετυχαίνοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής.
Σημαντική ήταν και η παρουσία του Βαγγέλη Ζούγρη στη νίκη του Louisville, επί των Tigers με 106-70. Ο διεθνής σέντερ ερχόμενος από τον πάγκο, σημείωσε 4 πόντους, με 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 11 λεπτά συμμετοχής.
