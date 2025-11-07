Ο Νίκος Χιτικούδης ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη των Colonials, επί των Bulldogs τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/11), στο NCAA, ενώ πολύτιμη ήταν και η βοήθεια του Βαγγέλη Ζούγρη, στη εύκολη επικράτηση του Louisville επί των Tigers.

Το NCAA συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, με το ελληνικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/11) ο Νίκος Χιτικούδης πέτυχε double-double, με τη φανέλα των Colonials, ενώ πολύτιμη ήταν η βοήθεια και του Βαγγέλη Ζούγρη στη νίκη του Louisville, επί των Tigers.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χιτικούδης που ήταν βασικός, οδήγησε της ομάδας του στην δύσκολη νίκη που πήραν κόντρα στους Bulldogs με 81-79. Ο Έλληνας φόργουορντ, πραγματοποίησε double-double, πετυχαίνοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Βαγγέλη Ζούγρη στη νίκη του Louisville, επί των Tigers με 106-70. Ο διεθνής σέντερ ερχόμενος από τον πάγκο, σημείωσε 4 πόντους, με 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 11 λεπτά συμμετοχής.