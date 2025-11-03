Πρεμιέρα για Αβδάλα, Ζούγρη και Λιοτόπουλο στο NCAA

Η νέα σεζόν του NCAA ξεκινάει με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι πολύ έντονο στα παρκέ των κολλεγίων της Αμερικής. Αβδάλας, Ζούγρης, Λιοτόπουλος και Μαντζούκας είναι μερικοί διεθνείς που θα παίξουν τη φετινή σεζόν στην Αμερική, με απώτερο σκοπό το όνειρο του NBA.

To NCAA ξεκινάει και για πρώτη φορά έχουμε τόσο ισχυρό ελληνικό ενδιαφέρον. Τέσσσερις Έλληνες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να φτάσουν το όνειρο που δεν είναι άλλο από την παρουσία τους στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι ο πρώτος στη σειρά που αγωνίζεται, αφού η ομάδα του, το Σεντ Τζονς αντιμετωπίζει το κολλέγιο του Κινίπιακ στη 01:30 ώρα Ελλάδος.

Ο 19χρονος διεθνής, στην περσινή παρθενική του σεζόν υπό της οδηγίες του Ρικ Πιτίνο, είχε 1.4 πόντους, με 0.5 ριμπάουντ σε 4.8 λεπτά συμμετοχής μ.ο, ερχόμενος πάντα από τον πάγκο.

Μισή ώρα αργότερα στις 2:00 ώρα Ελλάδος, το Βιρτζίνια Τεκ, το νέο κολλέγιο του Νεοκλή Αβδάλα, θα αντιμετωπίσει τους Τσάρκεστον Σάουδερν.

Ο πρώην φόργουορντ του Περιστερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας μας, με τις προσδοκίες του να είναι πολύ υψηλές, σχετικά με το μέλλον του.

Την σεζόν 2024-2025, με τη φανέλα της ομάδας των δυτικών προαστίων, είχε 8.8 πόντους, με 2.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 19.2 λεπτά συμμετοχής μ.ο ανά αγώνα.



Μετέπειτα τη σκυτάλη παίρνει ο Βαγγέλης Ζούγρης. Ο 21χρονος ύψους 2.02μ, μετακόμισε στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Λούιβιλ, προκειμένου να βελτιώσει ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού του.



Στην Ελλάδα ξεχώρισε και αυτός με τη φανέλα του Περιστερίου, κάνοντας σεζόν καριέρας αυτή που μας πέρασε, έχοντας 6.4 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 16.1 λεπτά συμμετοχής.

Αναμένουμε να τον παρακολουθήσουμε στις 04:00 κόντρα στο Πανεπιστήμιο Σάουθ Καρολίνα Στέιτ.