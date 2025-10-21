Κάποτε το NCAA ήταν μακρινό όνειρο, σχεδόν άπιαστο. Τώρα μοιάζει φυσικό κι επόμενο. Η νέα ελληνική γενιά παικτών επιλέγει τον δρόμο του κολεγιακού πρωταθλήματος ανοίγοντας νέους δρόμους και επαγγελματικές προοπτικές.

Το κολεγιακό μπάσκετ έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια. Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες δοκιμάζουν την τύχη τους στο NCAA, συνδυάζοντας το μπάσκετ με σπουδαίες ακαδημαϊκές επιλογές. Πλέον δεν είναι μόνο η αγωνιστική πρόκληση, γιατί χάρη στον κανονισμό NIL (Name, Image & Likeness), οι παίκτες μπορούν να αξιοποιήσουν το όνομά τους, την εικόνα τους και τη δημοφιλία τους, βγάζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη, κάτι που παλιότερα ήταν αδιανόητο.

Το επίπεδο των αμερικανικών κολεγίων είναι υψηλό και ταυτόχρονα οι δυνατότητες απολαβών μεγαλύτερες απ’ ό,τι σε νεαρούς επαγγελματίες παίκτες στην Ευρώπη. Ένας 18χρονος δεν πρόκειται να βρει τόσο πλούσια συμβόλαια σε ελληνικές ή ευρωπαϊκές ομάδες, ακόμη κι αν έχει δοκιμαστεί στην EuroLeague. Τώρα, το NCAA συνδυάζει υψηλό μπάσκετ, ακαδημαϊκές σπουδές πρώτης γραμμής και οικονομική αναγνώριση, ανοίγοντας έναν πρωτόγνωρο δρόμο για τη νέα γενιά.

Η απελευθέρωση από τους περιορισμούς των αμοιβών έχει αλλάξει το συνολικό πλαίσιο. Από εκεί που παλιά, το NCAA ήταν μια «βιομηχανία» παραγωγής χρημάτων χωρίς ουσιαστική ανταμοιβή για τους παίκτες, τώρα αυτό έχει αλλάξει με τους νέους να έχουν δικαιώματα και δυνατότητες πλέον.

Από τον Παναγιώτη Φασούλα, που το 1985 έγινε ο πρώτος Έλληνας σε αμερικανικό κολλέγιο, έως το 2025-26, άνοιξε ο δρόμος για τους Έλληνες στο NCAA που πέον πραγματοποιούν... παρέλαση. Η γενιά αυτή περιλαμβάνει διεθνείς από τις μικρές εθνικές, αλλά και νεαρούς ταλαντούχους που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στις ΗΠΑ.

Νεοκλής Αβδάλας – Virginia Tech

Στα 19 του, ο Νεοκλής Αβδάλας είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του. Από τον Παναθηναϊκό στον Περιστέρι, από την GBL στο BCL, με μέσους όρους 8,1 πόντους και 2,5 ριμπάουντ, ο Αβδάλας έκανε την επιλογή που αλλάζει το παιχνίδι του ακολουθώντας τον δρόμο του NCAA στο Virginia Tech. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, καθώς ο ίδιος προτίμησε την αμερικανική εμπειρία που σημαίνει λεπτά συμμετοχής, παράλληλα με την εξέλιξη και την ορατότητα με στόχο καλύτερη τύχη στο μελλοντικό NBA Draft. Το όνειρο του νέου Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ μόλις απέκτησε φτερά, ενώ παράλληλα είναι εκείνος με το μεγαλύτερο συμβόλαιο από όλους τους συμπατριώτες του.

Βαγγέλης Ζούγρης – Louisville

Ο συμπαίκτης του Αβδάλα στο Περιστέρι, 20 ετών, ήδη μέλος της Εθνικής Ανδρών και πήρε τις εμπειρίες του, που δεν ήταν και λίγες σε ελληνικό πρωτάθλημα, Ευρώπη και Εθνικές ομάδες για να πάρει τον δρόμο του Λούιβιλ για να ζήσει την αμερικανική ένταση. Με μέσο όρο 7,9 πόντους στην GBL και 5,2 στο BCL, ο Ζούγρης ταξίδεψε με εμπειρία στα πόδια του και όρεξη να εξελιχθεί απέναντι σε ταλέντα από όλο τον κόσμο έχοντας κάνει την καλύτερη σεζόν του μέχρι την επόμενη.

Λευτέρης Μαντζούκας – Oklahoma State

Σε ηλικία 22 ετών, ο Μαντζούκας είναι ο μεγαλύτερος της ελληνικής... ομάδας, αλλά και ο πιο ώριμος. Από τον Προμηθέα στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια στο Οκλαχόμα Στέιτ, θα αντιμετωπίσει νέα ταλέντα στο κορυφάιο επίπεδο του NCAA και θα αποκτήσει εμπειρίες που δύσκολα θα έβρισκε αλλού. Ωστόσο, στα 22 τους συνήθως αποφοιτούν οι περισσότεροι παίκτες, εκτός αν έχουν αλλάξει κολέγιο και φτάνουν έτσι σε πενταετή φοίτηση. Φέτος στη Stoiximan GBL έγραψε 7,4 πόντους, 5,3 ριμπάουντ με τη φανέλα του Αμαρουσίου, ενώ ξεκίνησε τη σεζόν στον Άρη, όντας δανεικός.

Στέφανος Σπάρταλης – Monmouth

Ο 19χρονος σέντερ του Ολυμπιακού έφτιαξε κι αυτός βαλίτσες για την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα για το Monmouth, όπου θα βρει τον χρόνο και τον χώρο να αναπτύξει το ταλέντο του. Από τον Ολυμπιακό έπαιξε δανεικός στον Παπάγο πριν ακολουθήσει το Αμερικανικό όνειρο σε ένα λιγότερο γνωστό κολέγιο που όμως μπορεί να τον βοηθήσει να βγει μπροστά.

Παναγιώτης Παγώνης – New Orleans

Ο Παναγιώτης Παγώνης είναι 18 χρονών και ήδη αστέρι της Εθνικής U18, καθώς είχε 15 πόντους κατά μέσο όρο, 7.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ στο περυσινό EuroBasket U18 στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Ο Παγώνης ταξίδεψε στις ΗΠΑ πέρσι για προετοιμασία και φέτος θα αγωνιστεί στο New Orleans, με ύψος 2,06μ. και δυνατό ρόλο, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Μάλιστα, μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ελλάδα για τον Μίλωνα χωρίς να έχει παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία.

Νίκος Χιτικούδης – Robert Morris/North Carolina A&T

Ο Νίκος Χιτικούδης στα 20 του έχει ήδη 56 παιχνίδια στα πόδια του στο NCAA, με μέσο όρο 8,9 πόντους και 7,3 ριμπάουντ, αποτελώντας την ελληνική παρουσία με εμπειρία κάτω από τη ρακέτα. Συγκεκριμένα, αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ/ σέντερ στους North Carolina A&T Aggies τις τελευταίες δύο σεζόν έχοντας ρόλο στην ομάδα.

Στράτος Καλλιοντζής - North Carolina A&T

Συμπαίκτης του Χιτικούδη στο North Carolina A&T είναι ο Στράτος Καλλιοντζής. Ο ύψους 2μ.08 πάουερ φόργουορντ/σέντερ έπαιξε στον ΠΑΟΚ και στις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Πέρυσι ολοκλήρωσε τη σεζόν στο κολέγιο με 3.9 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 56.5% ευστοχία στα σουτ.

Ράιαν Σούλης – Columbia

Ο γιος του Βασίλη Σούλη βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα 16 του χρόνια. Ο 20χρονος ψηλός, με καλό σουτ, αποφάσισε να αφήσει το Richmond όπου είχε την υποτροφία για να κυνηγήει την τύχη του στο Columbia για καλύτερο χρόνο συμμετοχής, για να συνεχίσει την πορεία του και ανοίγοντας δρόμο στην Εθνική Νέων. Πλέον σε ηλικία 20 χρόνων με ύψος 2.08μ και βάρος 102 κιλά είναι ένας ψηλός με πολύ καλό σουτ

Βενιαμίν Αμπόσι – San Francisco

Ο νεότερος παίκτης που έπαιξε στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακoύ (17 ετών και 24 ημερών), τώρα στους San Francisco Dons, όπου θα βρίσκεται για τα επόμενα δύο χρόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να δοκιμάσει την τύχη του. Στην πρώτη του σεζόν στο NCAA αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια μετρώντας κατά μέσο όρο 2.4 πόντους και 2.1 ριμπάουντ σε 13 περίπου λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Τάσος Ροζακέας – Mount St Mary’s

Προϊόν της ακαδημίας του Ολυμπιακού, ο 19χρονος γκαρντ/φόργουορντ ψάχνει χρόνο συμμετοχής και εξέλιξη στο Mount St Mary’s, συνδυάζοντας σουτ και ευελιξία στις θέσεις «2» και «3». Πέρυσι σαν freshman στο Florida State είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και γι' αυτό αποφάσισε να μετακομίσει στο Μέριλαντ. Ενώ να σημειωθεί ότι έχει πολύ καλό σουτ.

Λευτέρης Λιοτόπουλος – St John’s

Με τον Ρικ Πιτίνο να τον καθοδηγεί, ο 18χρονος γκαρντ συνεχίζει στο St John’s για δεύτερη σεζόν, ενώ μαζί με τον Φώτη Κωνσταντινίδη που επιλέγη μεγαλώνουν την ελληνική παρουσία στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος ο Hall of Famer προπονητής είχε πει για τον Λιοτόπουλο: «Προς τους φίλους μου στην Ελλάδα: ο Λευτέρης Λιοτόπουλος εξελίσσεται σε έναν πολύ αξιόπιστο παίκτη στη Big East. Έχει μεγάλο περιθώριο εξέλιξης και είναι μέσα στους τρεις καλύτερους σουτέρ της ομάδας μας».

Ιάσων Μπίνης – Converse University

Με ύψος 2,10μ. και διπλή υπηκοότητα, ο 18χρονος ολοκλήρωσε τη θητεία του στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και έφυγε για τη Νότια Καρολίνα, όπου θα φοιτήσει και θα αγωνιστεί στο Converse University, συνδυάζοντας το μπάσκετ με τις σπουδές. Στους παίδες και στους Εφήβους του PAO BC Academy γέμισε το παλμαρέ του με 8 μετάλλια. Ο Μπίνης έχει αγωνιστεί στις μικρές Εθνικές της Εσθονίας καθώς είναι κάτοχος διπλής υπηκοότητας.

Στράτος Παπασταύρου – Seattle

Ακόμη ένας νεαρός Έλληνας μπασκετμπολίστας αποφάσισε να μετακομίσει στις ΗΠΑ για να ζήσει το «αμερικανικό όνειρο».Ο 18χρονος από τον Πανιώνιο, με εμπειρίες από το Adidas NextGen, μετακόμισε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ενώ έχει και μία συμμετοχή με τους «κυανέρυθρους» στην Basket League. Στο NextGen της EuroLeague κατέγραψε μέσο όρο 8,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ.

Γιάννος Ξανθόπουλος – New Hampshire

Από την Καλαμάτα που πήγαινε για προπόνηση.. στίβου έως τον Προμηθέα και τις εθνικές ομάδες, ο Ξανθόπουλος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, που πλέον βρίσκεται στο NCAA για να εξελιχθεί.

Απόστολος Ρούμογλου – Connecticut/Richmond

Δεν γινόταν να λείπει από τη λίστα ο μοναδικός Έλληνας που έχει στην κατοχή του κολεγιακό πρωτάθλημα και μάλιστα δις στο NCAA 2023 και 2024 με το Connecticat! Ο 19χρονος έρχεται από την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ, όπου είχε συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον δικέφαλο του Βορρά.