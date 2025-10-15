Το πριν και το μετά του Αβδάλα: Η αδιανόητη μεταμόρφωσή του στο Βιρτζίνια Τεκ

Εντυπωσιακή είναι η μεταμόρφωση στο σώμα του Νεοκλή Αβδάλα, με τον ίδιο να έχει αποκτήσει μυϊκή μάζα μέσα σε μόλις λίγο καιρό.

Ο Νεοκλής Αβδάλας είναι ένας από τους παίκτες που αναμένεται να απασχολήσει τα επόμενα χρόνια τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας ήδη δείξει σημάδια ότι θα αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του.

Ο ίδιος, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην απέναντι πλευρά της Αμερικής, εκεί όπου θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ, στο πρωτάθλημα του NCAA.

Όπως φαίνεται μέσα από μία φωτογραφία όπου δημοσίευσε το ίδιο το πανεπιστήμιο, είναι εντυπωσιακή η αλλαγή που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος στο σώμα του 19χρονου αθλητή, ειδικά αν το συγκρίνει σε σχέση με την περασμένη σεζόν ή ακόμα και σε σχέση με το καλοκαίρι που πέρασε.

Δεν είναι σπάνιο άλλωστε, παίκτες οι οποίοι φεύγουν από την Ελλάδα με προορισμό την Αμερική, μέσα σε μικρό σχετικά διάστημα να βλέπουν σημαντική αλλαγή στο σώμα τους και τη μυϊκή τους μάζα, καθώς είναι ένας τομέας όπου στις ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις προπονήσεις και την προετοιμασία των παικτών. Δείτε το σώμα που έχει πλέον ο Νεοκλής Αβδάλας.