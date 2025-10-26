Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος εμφανίζεται… άλλος στο NCAA, με εντυπωσιακή σωματική μεταμόρφωση που τον κάνει πιο δυνατό, ανθεκτικό και έτοιμο για μεγαλύτερο ρόλο στο St. John’s.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος συνεχίζει να κάνει αίσθηση στο NCAA και η πρόοδός του δεν αφορά μόνο το παιχνίδι του στο παρκέ, αλλά και το ίδιο του το σώμα. Ο 19χρονος γκαρντ, ένας από τα μεγαλύτερα prospects της ακαδημίας ΔΕΚΑ του Νίκου Χατζηβρέττα στη Θεσσαλονίκη, πέρασε το πρώτο του χρόνο στο St. John’s δίπλα στον θρυλικό Ρικ Πιτίνο και ήταν ήδη ολοφάνερη η εξέλιξή του και η αλλαγή στο σώμα του.

Μέσα σε λίγους μήνες, ο Λιοτόπουλος «έχτισε» το κορμί του, πρόσθεσε μυϊκή μάζα και αύξησε τη φυσική του αντοχή. Παράλληλα στο τεχνικό κομμάτι, δούλεψε το σουτ του και αποδεικνύεται από τα exhbition games του κολεγιακού πρωταθλήματος πριν την επίσημη εκκίνηση της νέας σεζόν. Ο ίδιος ο Ρικ Πιτίνο, είχε δηλώσει στο ελληνικό κοινό πως ο Λιοτόπουλος βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους καλύτερους σουτέρ της ομάδας.

Μάλιστα, σωματική του αλλαγή είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνεται εύκολα μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το πανεπιστήμιο πρόσφατα, ειδικά αν τις συγκρίνει κανείς με την προηγούμενη σεζόν ή ακόμα και με το καλοκαίρι που πέρασε. Η αμερικανική προσέγγιση στην προπόνηση και την ενδυνάμωση δίνει στους νέους παίκτες γρήγορα αποτελέσματα, και ο Λιοτόπουλος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού. Μην ξεχνάμε και το παράδειγμα του Νεοκλή Αβδάλα που σε μόλις ελάχιστους μήνες η διαφορά ήταν τεράστια.

Με τον Πιτίνο να τον καθοδηγεί για δεύτερη σεζόν, ο Λιοτόπουλος δείχνει έτοιμος να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο στο ροτέισιον των St. John’s και να πρωταγωνιστήσει.