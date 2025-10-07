Αβδάλας: «Ένιωσα οικογένεια το Βιρτζίνια Τεκ, θέλω να γίνω καλύτερος σε όλα τα επίπεδα»

Ο Νεοκλης Αβδάλας πραγματοποιεί το «american dream» στο διάσημο «Βιρτζίνια Τεκ» και φρόντισε να... συστηθεί στο κοινό της Αμερικής.

Ο ταλαντούχος Έλληνας γκαρντ φιλοξενήθηκε στο κανάλι του «Βιρτζίνια Τεκ» και μίλησε για τη νέα σεζόν και τη νέα πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει στην καριέρα του.

«Επέλεξα το Βιρτζίνια Τεκ γιατί ένιωσα σαν οικογένεια εδώ όταν ήρθα για επίσκεψη. Θεώρησα ότι θα μου ταιριάξει τέλεια» ανέφερε αρχικά ο Αβδάλας, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και συνέχισε.

«Επιθετικά πιστεύω πως το παιχνίδι μου έχει τρία επίπεδα. Μπορώ να σκοράρω, να πασάρω καλά, κάνοντας καλύτερους τους συμπαίκτες μου και αμυντικά μπορώ να μαρκάρω πολλές θέσεις, από το 1 ως το 4. Όταν θα δυναμώσω κι άλλο, θα είναι πιο εύκολο για μένα».

Όσο για τη φετινή σεζόν; «Ανυπομονώ να παίξουμε, να συναντήσω τους φιλάθλους μας και στόχος μου είναι να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Θέλω να γνωρίσω όσο καλύτερα μπορώ όλα τα μέλη της ομάδας, να γίνουμε οικογένεια και να βγούμε στο γήπεδο να δώσουμε τα πάντα. Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να βελτιωθώ σε όλα. Πιστεύω πως η νέα σεζόν θα είναι σπουδαία, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα και το βλέπω κάθε μέρα στην προπόνηση».