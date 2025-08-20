Ο Νεοκλής Αβδάλας ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του στο NCAA και ήδη «μαγνητίζει» όλα τα βλέμματα, καθώς θεωρείται το δεύτερο πιο υψηλόβαθμο prospect στην ιστορία του Virginia Tech. Οι «Hokies» έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες για το μεγάλο comeback, πάνω του, κι όχι άδικα.

Ο Νεοκλής Αβδάλας θα μπορεί από τη νέα σεζόν να αποτελεί με κάθε επισημότητα καθοριστικό μέλος του κολεγίου Virginia Tech, καθώς η άδειά του για συμμετοχή στο NCAA εγκρίθηκε στο 100%. Η νέα σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα βρίσκεται προ των πυλών και ήδη στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού «παραμιλούν» για τον 18χρονο Έλληνα.

Στη Βιρτζίνια, η περίπτωση του Νεοκλή Αβδάλα θεωρείται η πιο υποσχόμενη, ενώ μάλιστα πήρε την ανώτατη δυνατή αξιολόγηση (πέντε αστέρια) από το 247 Sports, που είναι ένα από τα πιο έγκυρα αμερικανικά sites για scouting παικτών. Η βαθμολογία 98/100 δείχνει πόσο υψηλά τον κατατάσσουν, σχεδόν στο κορυφαίο επίπεδο των recruits. Είναι ο δεύτερος πιο υψηλά βαθμολογημένος παίκτης στην ιστορία του προγράμματος, πίσω μόνο από τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ, και αναμένεται να είναι βασικός από την πρώτη μέρα στους Hokies.

Virginia Tech freshman Neoklis Avdalas has been fully cleared by the NCAA for the 2025-26 college basketball season, per Mike Young.



The 6-8 Avdalas will be a major part of the Hokies' rebuilding efforts in Blacksburg. August 19, 2025

Ήδη ο πήχης είναι πολύ ψηλά για τον νεαρό Έλληνα που ετοιμάζεται να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα στις ΗΠΑ, ενώ κουβαλάει μαζί του και την εμπειρία του από δύο γεμάτες σεζόν στην Stoiximan GBL γεγονός που τον τοποθετεί ίσως λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε αυτή την ηλικία.

Από την πρώτη στιγμή που έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι, εντυπωσίασε με τις ικανότητές του. Στο NBA Draft Combine του 2025 στο Σικάγο, πήρε από νωρίς... φόρα με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21 λεπτά, ενώ στη συνέχεια σημείωσε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κοψίματα σε 23 λεπτά, δείχνοντας το πόσο ολόκληρωμένος είναι ο τρόπος παιχνιδιού του.

Στο Virginia Tech μάλιστα θα βρει χώρο και χρόνο και αυτό είναι το μόνο σίγουρο για έναν παίκτη που συνδυάζει αυτό το πακέτο. Η ομάδα έρχεται από μια δύσκολη χρονιά, χτίζει σχεδόν από την αρχή με εννιά νεοαποκτηθέντες παίκτες και χρειάζεται ακριβώς αυτό που προσφέρει ο Αβδάλας για να μπορέσει το πρόγραμμα να κάνει το comeback που επιθυμεί.