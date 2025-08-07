Νεοκλής Αβδάλας: Το κάρφωμα που... τρέλανε τους «Hokies» (vid)

Νεοκλής Αβδάλας

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει ξεκινήσει προπονήσεις στο Βιρτζίνια Τεκ, δείχνοντας από πολύ νωρίς τι είναι ικανός να κάνει στο παρκέ.

Ο Νεοκλής Αβδάλας βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στις ΗΠΑ, ξεκινώντας το νέο του κεφάλαιο στην καριέρα του με το κολλέγιο του Βιρτζίνια Τεκ.

Μπαίνοντας ήδη σε ρυθμό προπονήσεων και δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Η κάμερα του Βιρτζίνια Τεκ έπιασε τον Νεοκλή Αβδάλα να καρφώνει εμφατικά την μπάλα στην προπόνηση και οι φίλοι των «Hokies» απόλαυσαν το στιγμιότυπο στο Instagram.

«Αυτό είναι που περιμένατε;» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο, με τον Νεοκλή Αβδάλα να παίρνει φόρα και να καρφώνει με το δεξί του χέρι πάνω σε άμυνα.

Το κάρφωμα που έκανε ο Νεοκλής Αβδάλας

     

