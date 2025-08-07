Νεοκλής Αβδάλας: Το κάρφωμα που... τρέλανε τους «Hokies» (vid)
Ο Νεοκλής Αβδάλας βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στις ΗΠΑ, ξεκινώντας το νέο του κεφάλαιο στην καριέρα του με το κολλέγιο του Βιρτζίνια Τεκ.
Μπαίνοντας ήδη σε ρυθμό προπονήσεων και δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Η κάμερα του Βιρτζίνια Τεκ έπιασε τον Νεοκλή Αβδάλα να καρφώνει εμφατικά την μπάλα στην προπόνηση και οι φίλοι των «Hokies» απόλαυσαν το στιγμιότυπο στο Instagram.
«Αυτό είναι που περιμένατε;» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο, με τον Νεοκλή Αβδάλα να παίρνει φόρα και να καρφώνει με το δεξί του χέρι πάνω σε άμυνα.
Δείτε ΕπίσηςΝεοκλής Αβδάλας: Έφτασε στις ΗΠΑ (vid)
Το κάρφωμα που έκανε ο Νεοκλής Αβδάλας
This what you’ve been waiting for?! 🤯🇬🇷🚀🚀🚀👀 @neoo1721 pic.twitter.com/78Gai9MYNL— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) August 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.