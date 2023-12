Παίκτης στο NCAA έκανε... τάπα με παπούτσι! (vid)

Παίκτης στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ έκανε τάπα με παπούτσι στον αντίπαλό του!

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση του Πέρντιου με το Σάουθερν Ιντιάνα αφού... καταγράφηκε η πρώτη τάπα με παπούτσι στο NCAA! Συγκεκριμένα, η φάση ήταν σε εξέλιξη και ο Ρασίντ Μπέλο κρατούσε το παπούτσι του που είχε βγει νωρίτερα.

Από τη στιγμή λοιπόν, που δεν πρόλαβε να το βάλει ξανά, μπλόκαρε τον αντίπαλό του με το παπούτσι στο χέρι!

Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά και ο συμπαίκτης του Μπέλο, Κουίντον Μόρτον-Ρόμπερτσον μάζεψε την μπάλα για τους «Mastodons» που επικράτησαν με 70-57 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-1.

Rasheed Bello. The first player to ever record a block with a shoe? Send this shoe to Springfield, Mass. #FeelTheRumble #HLMBB pic.twitter.com/BF44qmdpPY

This is a first for me, the SHOE BLOCK by@MastodonMBB's @Sheed_bello21

Check that off the bingo card I suppose... #HLMBB #NCAABasketball @TheFieldOf68 @AMFKristensen @SportsCenter pic.twitter.com/oQzBymAnBa