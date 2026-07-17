Κάτοικος Λίβερπουλ θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Ντομονίκ Σομποσλάι, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Reds.

Τη φανέλα της Λίβερπουλ θα συνεχίσει να φοράει Ντόμινικ Σομποσλάι. Όπως έγινε γνωστό, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την υπογραφή νέου πολυετούς συμβολαίου που θα κρατήσει τον Ούγγρο στο Μέρσεϊσαϊντ και τα επόμενα χρόνια. Αν και στην ανακοίνωση του συλλόγου δεν γίνεται αναφορά στην ακριβή διάρκεια, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τόνισε πως θα έχει ισχύ μέχρι το 2031.

«Είναι ίσως η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου. Υπάρχουν μερικές στιγμές που είναι πάνω από αυτή – πιθανότατα όταν υπέγραψα για πρώτη φορά στη Λίβερπουλ και, φυσικά, όταν γεννήθηκε το παιδί μου. Όμως, όσον αφορά την ποδοσφαιρική μου καριέρα, μπορώ να πω ότι αυτή η στιγμή είναι μέσα στις τρεις κορυφαίες.

Είμαι πολύ χαρούμενος. Ανυπομονώ να συνεχίσω ξανά και ξανά και ξανά. Είμαι απλώς ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ούγγρους στις δηλώσεις του, κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Την προηγούμενη σεζόν ο Σομποσλάι κατέγραψε συνολικά 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 12 γκολ και 13 ασίστ στην πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην Αγγλία.