Νέιπιερ για το πρωτάθλημα του UConn: «Επιστρέψαμε εκεί που ανήκουμε, να συζητήσουμε αν είμαστε γαλαζοαίματοι;»

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ έσπευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού να σχολιάσει το πρωτάθλημα του Κονέκτικατ στο NCAA, με φοβερές ατάκες και ένα... κερδισμένο στοίχημα.

Οι Χάσκις του Κονέκτικατ επιβεβαίωσαν την πολύ καλή τους χρονιά φτάνοντας ως το τέλος του δρόμου και κατακτώντας το πρωτάθλημα του NCAA κόντρα στο Σαν Ντιέγκο Στέιτ με 76-59 στον τελικό του Final Four.

Πρόκειται για τον πέμπτο τίτλος της ομάδας από το 1999 και έπειτα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία του κολεγίου είναι και ο Σαμπάζ Νέιπιερ. Ο άσσος της Αρμάνι Μιλάνο μεσουρανούσε στα παρκέ του κολεγιακού πίσω στο 2014 και έφτασε μέχρι τον θρόνο, ενώ έσπευσε να δείξει την ικανοποίησή του για την επανάληψη του θριάμβου.

Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, έγραψε πως «Εκεί όπου ανήκουμε! Τι υπάρχει να συζητήσουμε; Αν είμαστε γαλαζοαίματοι; Αν οι αρκούδες... χ@ζουν στα δάση; (σ.σ ως μια ρητορική ερώτηση της οποίας η απάντηση είναι πάντα "ναι"). Απλά βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε το πέμπτο Κύπελλο δίπλα στο όνομά μας. Και ναι κέρδισα το στοίχημά μου».

Back where we belong. What is there to debate? If we are a blue blood? Do bears shit in the woods? Of course we are. Just make sure you stamp 5 🏆 next to our name! & yea I won my bracket 😂