Ένας θρύλος του NCAA, ο Τζιμ Μποχάιμ αποφάσισε πως ήρθε το τέλος της καριέρας του, μετά από 47 χρόνια στο Σίρακιουζ.

Ο Τζιμ Μποχάιμ αφήνει πίσω του μία τεράστια καριέρα. Ως ένα από τα «ιερά τέρατα» των πάγκων του NCAA, με θητεία 47 ετών στο φημισμένο πανεπιστήμιο Σίρακιουζ.

Ο 78χρονος προπονητής, μέλος του Hall of Fame, κέρδισε μία φορά τον τίτλο το 2003, ενώ οδήγησε το Σίρακιουζ στο Final 4 πέντε φορές. Το ρεκόρ του Σίρακιουζ, όλων των εποχών, είναι μόνο πίσω από το Ντιουκ, του επίσης θρυλικού κόουτς, Μάικ Σιζέσφκι, με ρεκόρ 1.015-441.

60+ years of excellence, devotion and memories.



