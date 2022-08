Ο Ρικ Πιτίνο συναντήθηκε με τον Γιώργο Παπαπέτρου στη Νέα Υόρκη και φρόντισε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο Ρικ Πιτίνο συνεχίζει τις συναντήσεις με ελληνικό «χρώμα» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μετά τον 16χρονο Γιάννη Φερεντίνο, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη με τον μεγάλο αδερφό του Ιωάννη Παπαπέτρου, Γιώργο, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας ομάδας, μάλιστα, είχε και μερικά κολακευτικά λόγια για το... εγκώμιό του Γιώργου Παπαπέτρου, ο οποίος έχει αναλάβει και την εκγύμναση του αδερφού του.

«Είναι ένας μεγάλος workout προπονητής μπάσκετ στην Ελλάδα: Γιώργος Παπαπέτρου. Είναι ο επόμενος Κρις Μπρίκλεϊ» είπε χαρακτηριστικά ο Hall of Famer του NCAA μιλώντας για εκείνον!

Great workout basketball coach in Greece: Georgios Papapetrou!! The next Chris Brickley - Welcome to the Big Apple! pic.twitter.com/GFbiYv9T5h