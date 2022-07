Ο Ρικ Πιτίνο στο πλαίσιο των επισκέψεων που παικτών στις εγκαταστάσεις του IONA, συνάντησε τον Γιάννη Φερεντίνο, έναν αρκετά ταλαντούχο 16χρονο Έλληνα που ζει από το 2020 στην Αμερική.

Ο Γιάννης Φερεντίνος βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2020 στις ΗΠΑ, έχοντας ενσωματωθεί στο πρόγραμμα του Webster Groves High School στο St.Louis Missouri. Μάλιστα δέχθηκε και πρόσκληση από το ΙΟΝΑ του Ρικ Πιτίνο με αποτέλεσμα να μεταβεί στις εγκαταστάσεις του κολεγίου.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας ομάδας συναντήθηκε με τον 16χρονο Έλληνα και στη συνέχεια ο Φερεντίνος πόσταρε φωτογραφίες από τη συνάντησή τους στα social media, ευχαριστώντας τόσο τον Πιτίνο και τον άμεσο συνεργάτη του Ρικ Τζόνς, όσο και όλο το σταφ για την υποδοχή.

«Ήταν υπέροχο που σας γνώρισα και σας εύχομαι τα καλύτερα για την ερχόμενη σεζόν» αναφέρει ο νεαρός (1.92 ύψος, 2.01 άνοιγμα χεριών), που αποτελεί ένα ενδιαφέρον project και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον αρκετά από τα κολέγια των ΗΠΑ, όπως και αυτό του Πιτίνο, τον έχουν ήδη στις λίστες τους. Πλέον ο Γιάννης Φερεντίνος ανήκει στο Hillcrest Prep της Αριζόνα.

Thank you Coach @RealPitino, Coach @RickyJohns06, and the entire @IonaGaelsMBB staff and team for inviting me for an incredible unofficial visit. It was great to meet all of you and I wish you the best next season! #GaelNation @Hillcrest_Prep pic.twitter.com/vN3cIzCoE6