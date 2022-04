Το Στάνφορντ δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του NCAA γνωρίζοντας την ήττα από το Κονέκτικατ 63-58.

Το ονειρικό ταξίδι του Στάνφορντ της Ελληνίδας φόργουορντ Έλενας Μποσγανά έλαβε τέλος τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον ημιτελικό του Final 4 του NCAA.

Οι Κάρντιναλς ηττήθηκαν από τις Κονέκτικατ Χάσκις (63-58).

Η διεθνής αθλήτρια πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο είχε μιλήσει πρόσφατα στο GWomen για την εμπειρία της στο σπουδαίο πανεπιστήμιο της Αμερικής.

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης δεν είχε χρόνο συμμετοχής.

