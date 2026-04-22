Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο για τον πρώτο τελικό του Fiba Europe Cup

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του πρώτου τελικού του Fiba Europe Cup, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μπιλμπάο.

Η μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ έφτασε. Ο δικέφαλος του βορρά θα φιλοξενήσει σήμερα (22/04) στη PAOK Sports Arena τη Μπιλμπάο στο πλαίσιο του πρώτου τελικού του Fiba Europe Cup, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο, την κατάκτηση του τροπαίου!

Μοναδική απουσία για το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου είναι ο Νίκος Χουγκάζ με όλους τους υπόλοιπους παίκτες να είναι έτοιμοι για το πρώτο ματς όπου θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στη νίκη και σε μια διαφορά ενόψει της ρεβάνς στη χώρα των Βάσκων μία εβδομάδα αργότερα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:15 σε ζωντανή τηλεοπική μετάδοση από ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.