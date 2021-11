Πιτίνο: Ο χορός του εγγονού του στα αποδυτήρια για τη νίκη του Αϊόνα (vid)

O Ρικ Πιτίνο οδήγησε το Αϊόνα στη νίκη απέναντι στην Αλαμπάμα, τη μεγαλύτερη νίκη του άλλοτε προπονητή της Εθνικής από το 2017. Τα πανηγύρια είχαν τον εγγονό του Πιτίνο να χορεύει και να αποθεώνεται!

Χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του Ρικ Πιτίνο μετά το 2017 και το Λούιβιλ. Και ίσως να είναι έτσι. Από το πρωί της Παρασκευής, η επικράτηση του Αϊόνα απέναντι στο Νο10 του Αλαμπάμα (με 72-68) έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «δυνατή» νίκη του Πιτίνο μετά το 2017.

Πλέον, η ομάδα του Πιτίνο παραμένει αήττητη, με το ρεκόρ της να φτάσει στο 6-0. Για τους παίκτες και τον προπονητή του Αϊόνα ήταν και μία μορφή εκδίκησης, αφού η Αλαμπάμα τους είχε αποκλείσει πέρσι στη φάση των «64» στη March Madness του NCAA.

Αυτό που ακολούθησε στα αποδυτήρια είναι ανεπανάληπτο. Ο εγγονός του Πιτίνο, Νίκολας, άρχισε να χορεύει για τη νίκη της ομάδας, οι παίκτες έκαναν έναν κύκλο γύρω του, χειροκροτώντας και απαθανατίζοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Πιτίνο στον λογαριασμό του στο twitter:

Happy Thanksgiving from the Gaels and my grandson Nicolas! pic.twitter.com/5GeDXb63wc