Ο Ντέιβις χτύπησε στη βουβωνική χώρα τον Κράουντερ! (vid)

Μια φάση που θύμισε λίγο Ντρέιμοντ Γκριν στους φίλους του ΝΒΑ, είδαμε στο 2ο ματς των Σανς με τους Λέικερς και τη νίκη των λιμνάνθρωπων. Ο Άντονι Ντέιβις στην προσπάθεια του για σουτ, προέκτεινε το δεξί του πόδι και χτύπησε στην βουβωνική χώρα τον Τζέι Κράουντερ που δίπλωσε στα δύο στο παρκέ. Ο Μονόφρυδος χρεώθηκε με αντιαθλητικό.

Αρκετός κόσμος θυμάται μια αντίστοιχη κλωτσιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Στίβεν Άνταμς στα playoffs στο παιχνίδι των Ουόριορς με τους Θάντερ.

Δείτε τι έκανε ο Ντέιβις και τι είχε κάνει ο Γκριν.

False start for this Suns vs Lakers Game 2. AD kicks Crowder in the groin into the game. Flagrant 1

Falsa partenza per Phoenix-Lakers gara-2. Davis colpisce Crowder in zona proibita dopo Flagrant 1 #NBA pic.twitter.com/HvGqqpZmTR

— Davide Chinellato (@dchinellato) May 26, 2021