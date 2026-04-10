ΛεΜπρόν σε φίλο των Γουόριορς: «Χαλάρωσε και απόλαυσε το ματς»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θέλησε να βάλει στη θέση του φίλαθλο των Γουόριορς κατά τη διάρκεια του ματς με τους πολεμιστές.

Ο ΛεΜπρόν τελείωσε το ματς με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έτσι οι Λέικερς επικράτησαν με 119-103 των Γουόριορς για να πάνε στο 51-29 και να ρίξουν τους ηττημένους στο 37-43. Oι λιμνάνθρωποι έλεγξαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.

Κατά τη διάρκεια του ματς φαίνεται πως η συμπεριφορά ενός φίλου των πολεμιστών και τα όσα έλεγε, ενόχλησαν τον King James που έκανε τη παρέμβαση του για να σταματήσει.

«Χαλάρωσε και απόλαυσε το ματς», του είπε κοιτώντας τον με αυστηρό ύφος και ενώ είχε κάτσει στον πάγκο νωρίτερα. Πολλές φορές ο ΛεΜπρόν κατά τη διάρκεια της σεζόν έχει ανοίξει... γαϊτανάκι με φιλάθλους που το παρακάνουν μέσα στα ματς.