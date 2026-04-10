ΛεΜπρόν σε φίλο των Γουόριορς: «Χαλάρωσε και απόλαυσε το ματς»
Ο ΛεΜπρόν τελείωσε το ματς με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έτσι οι Λέικερς επικράτησαν με 119-103 των Γουόριορς για να πάνε στο 51-29 και να ρίξουν τους ηττημένους στο 37-43. Oι λιμνάνθρωποι έλεγξαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.
Κατά τη διάρκεια του ματς φαίνεται πως η συμπεριφορά ενός φίλου των πολεμιστών και τα όσα έλεγε, ενόχλησαν τον King James που έκανε τη παρέμβαση του για να σταματήσει.
«Χαλάρωσε και απόλαυσε το ματς», του είπε κοιτώντας τον με αυστηρό ύφος και ενώ είχε κάτσει στον πάγκο νωρίτερα. Πολλές φορές ο ΛεΜπρόν κατά τη διάρκεια της σεζόν έχει ανοίξει... γαϊτανάκι με φιλάθλους που το παρακάνουν μέσα στα ματς.
“You need to relax. Watch the game.”— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2026
LeBron to a fan at the game vs Warriors 👀 pic.twitter.com/3nWGxkEcJe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.