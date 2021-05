Αντετοκούνμπο: Οι καλύτερες στιγμές κόντρα στους Χιτ (vid)

Οι Μπακς επικράτησαν των Χιτ και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τους αντιμετωπίσουν και στον πρώτο γύρο των playoffs, σε ένα remake της περσινής μάχης της postseason. O Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ένα ήσυχο βράδυ, μετρώντας 15 πόντους με 2/6 βολές, 5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κόψιμο σε 34 λεπτά.

Ο Greek Freak δεν φόρτσαρε ιδιαίτερα, αφού τα playoffs πλησιάζουν και εκεί τα ματς θα κρίνουν το μέλλον των ελαφιών, τα οποία πέρυσι ειχαν αποκλεισεί από τους Χιτ.

Δείτε τα καλύτερα του ηγέτη των Μπακς απέναντι στο Μαϊάμι

The best of The Greek Freak:

15 PTS | 9 REB | 4 AST | 1 BLK pic.twitter.com/DXpZAhNnhe

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 16, 2021