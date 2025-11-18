To NBA live στο Gazzetta
Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο Gazzetta.
Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Καβς - Μπακς
02:00 Πίστονς - Πέισερς
02:00 Σίξερς-Κλίπερς
02:30 Χιτ-Νικς
02:30 Ράπτορς-Χόρνετς
03:00 Τίμπεργουλβς-Μάβερικς
03:00 Πέλικανς-Θάντερ
04:00 Νάγκετς-Μπουλς
