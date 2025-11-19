Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός για 1-2 εβδομάδες, καθώς η θλάση που υπέστη ήταν ελαφριάς μορφής.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 1 έως 2 εβδομάδες.

Αυτή η διάγνωση σημαίνει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός από τα επόμενα 7 παιχνίδια των Μπακς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά σειρά Σίξερς (21/11), Πίστονς (23/11), Μπλέιζερς (25/11), Χιτ (27/11), Νικς (29/11), Νετς (30/11), Γουίζαρντς (2/12) και ίσως χάσει και ακόμη ένα ματς με τους Πίστονς (4/12).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο μοναδικός παίκτης με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ (31.2 πόντοι και 10.8 ριμπάουντ), με τους Μπακς να καλούνται να βρουν τρόπο προκειμένου να καλύψουν το κενό του στα επόμενα παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα των Μπακς με τους Καβαλίερς, έχοντας ήδη προλάβει να σκοράρει 14 πόντους με 6/10 δίποντα, 2/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 14 λεπτά συμμετοχής.