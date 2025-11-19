Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η διάγνωση του τραυματισμού και το διάστημα απουσίας
Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα παρκέ.
Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 1 έως 2 εβδομάδες.
Αυτή η διάγνωση σημαίνει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός από τα επόμενα 7 παιχνίδια των Μπακς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά σειρά Σίξερς (21/11), Πίστονς (23/11), Μπλέιζερς (25/11), Χιτ (27/11), Νικς (29/11), Νετς (30/11), Γουίζαρντς (2/12) και ίσως χάσει και ακόμη ένα ματς με τους Πίστονς (4/12).
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο μοναδικός παίκτης με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ (31.2 πόντοι και 10.8 ριμπάουντ), με τους Μπακς να καλούνται να βρουν τρόπο προκειμένου να καλύψουν το κενό του στα επόμενα παιχνίδια.
Θυμίζουμε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα των Μπακς με τους Καβαλίερς, έχοντας ήδη προλάβει να σκοράρει 14 πόντους με 6/10 δίποντα, 2/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 14 λεπτά συμμετοχής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.