Γκαρνέτ: «Ο Κόμπι ήταν σαν μικρός αδερφός για μένα» (vid)

Η Tάξη του 2020 πήρε τα πορτοκαλί σακάκια της και μπήκε στο Hall Of Fame, ωστόσο η απουσία του τεράστιου Κόμπι Μπράιαντ δεν γινόταν να ξεχαστεί.

Ο Black Mamba βρίσκεται πλέον στην γειτονιά των αγγέλων μαζί με την κόρη του, Τζίτζι, αλλά ήταν σαν να βρισκόταν στην αίθουσα μαζί με τους άλλους, ειδικά τη στιγμή που η κόρη του Νατάλια φόρεσε το πορτοκαλί σακάκι για εκείνον.

Για τον Κόμπι μίλησε και ο Κέβιν Γκαρνέτ που εισήλθε στο Hall Of Fame: «Ήταν σαν μικρός αδερφός για μένα, ήμασταν και οι 2 νέοι και πάντα μιλούσαμε στα παιχνίδια μας, λέγομαι πολλά αστεία μεταξύ μας. Ήμασταν σπουδαίο αντίπαλοι μέσα στο παρκέ. Όσο ήθελε να νικήσει εκείνος, τόσο ήθελα να νικήσω κι εγώ. Ήθελα να γίνει ο καλύτερος όπως κι εγώ. Ήταν υπέροχες οι κουβέντες μας. Υπήρχε σπουδαίος ανταγωνισμός. Μας λείπει πολύ. Δεν λείπει μόνο στο μπάσκετ, αλλά και σε όλη την αθλητική κοινωνία».

“Kobe Bryant was like a little brother to me.”

Kevin Garnett discusses his relationship with Kobe. @Hoophall pic.twitter.com/SL3RAMLlvM

