Ο Χάσλεμ στο φετινό του ντεμπούτο, πλακώθηκε κι αποβλήθηκε μετά από 3' (pics & vids)

Η επιστροφή του Ουντόνις Χάσλεμ στην δράση δεν ήταν ονειρεμένη, αλλά σίγουρα εκείνος την διασκέδασε. Φέτος, στην 18η σεζόν του, δεν είχε αγωνιστεί καθόλου και ντεμπούταρε τιμητικά, μπαίνοντας στο παρκέ για τους Χιτ στην νίκη επί των Σίξερς, με 106-94.

Αυτό κράτησε μόλις 3 λεπτά έχοντας προλάβει να προσφέρει 4 πόντους κι ένα ριμπάουντ. Μπήκε πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των Χιτ και ίσως τελευταίο της καριέρας του. Ο κόσμος τον χειροκρότησε, ένιωσε την αγάπη του και μάλλον επέλεξε να του δώσει θέαμα. Όχι πάντως μπασκετικό.

Ο Χάουαρντ πέταξε στο παρκέ τον Χάσλεμ, εκείνος κάθισε κάτω, το σκέφτηκε και επέλεξε τελικά να δημιουργήσει θέμα. Πήγε στο πρόσωπο του Χάουαρντ, πριν τον σπρώξει και τελικά αποβληθεί. Κάπως έτσι έγινε ο μοναδικός παίκτης τα τελευταία 20 χρόνια που έπαιξε ένα παιχνίδι και αποβλήθηκε από αυτό.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι σκέφτηκε πως θα του άρεσε να φύγει έτσι από το παιχνίδι. «Είμαι αυτός που είμαι, δεν αλλάζω τώρα. Η θετή μητέρα μου μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι έκανα το σωστό, οπότε δεν έχω αμφιβολίες».

Ο Χασλέμ θα γίνει 41 τον επόμενο μήνα, είναι ο μεγαλύτερος παίκτης του ΝΒΑ και τα τελευταία χρόνια παίζει για το Μαϊάμι. Το παιχνίδι αυτό ήταν το 45ο που έχει παίξει τις τελευταίες 5 σεζόν και το 82ο τις τελευταίες έξι. Έχει γεννηθεί στο Μαϊάμι και έχει παίξει μόνο για τους Χιτ, με τους οποίους υπέγραψε το 2003, ως undrafted. Έπαιξε έναν χρόνο στην Γαλλία, μετά το κολέγιο και από εκεί βρέθηκε στην μία και μοναδική ομάδα της ζωής του.

Πρόσφατα είπε στους ρεπόρτερ ότι δεν ξέρει αν θα επιστρέψει τη επόμενη σεζόν στην δράση, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι Χιτ θα του δίνουν δουλειά όσο θέλει.

«Το πλάνο ήταν να παίξω παραπάνω λεπτά. Δεν ήταν να παίξω μόλις τρία». Όπως και να έχει ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει αν θα έχει ένα καλύτερο τέλος στην καριέρα του και σίγουρα έχει την στήριξη όλων στο Μαϊάμι.

UD got ejected after getting into it with Dwight

Udonis Haslem : 4 points on 2-2 shooting & 1 rebound in 3 minutes off the bench (2021 season debut. Got ejected with 10:19 left in the 2nd quarter after making contact with Dwight Howard)

