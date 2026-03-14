Οι Σίξερς βρέθηκαν μπροστά με +28 και κινδύνεψαν από τους Νετς, όμως στο τέλος τα κατάφεραν και επικράτησαν της ομάδας από το Μπρούκλιν με 104-97.

Οι γηπεδούχοι παρότι βρέθηκαν μπροστά με +28 (39-67) στην τρίτη περίοδο, είδαν τους αντιπάλους του να επιστρέφουν στην αναμέτρηση, πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (27-41) στο τελευταίο 12καλεπτο.

Μάλιστα με εύστοχο τρίποντο από τον Τάσιον Ετιέν 03:20 πριν το φινάλε του αγώνα η ομάδα του Μπρούκλιν πέρασε μπροστά και φάνηκε να μπορεί να ολοκληρώσει την ανατροπή.

March 14, 2026

Στο φινάλε όμως οι Σίξερες έλεγξαν τον ρυθμό και μπόρεσαν να φτάσουν ως τη νίκη... γλιτώνοντας το «κάζο», καθώς θα ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει τη φετινή χρονιά στο NBA.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Κουέντιν Γκράιμς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντάννυ Βολφ, σημειώνοντας double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-16, 53-31, 77-56, 104-97