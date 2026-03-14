Φοβερό ματς εκτυλίχθηκε στη Φιλαδέλφεια, με τους Σίξερς να επικρατούν των Νετς με 104-97.
Οι γηπεδούχοι παρότι βρέθηκαν μπροστά με +28 (39-67) στην τρίτη περίοδο, είδαν τους αντιπάλους του να επιστρέφουν στην αναμέτρηση, πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (27-41) στο τελευταίο 12καλεπτο.
Μάλιστα με εύστοχο τρίποντο από τον Τάσιον Ετιέν 03:20 πριν το φινάλε του αγώνα η ομάδα του Μπρούκλιν πέρασε μπροστά και φάνηκε να μπορεί να ολοκληρώσει την ανατροπή.
FROM 28 DOWN, BROOKLYN HAS THE LEAD 🚨— NBA (@NBA) March 14, 2026
3 minutes left in what could be the largest comeback of the NBA season…
Στο φινάλε όμως οι Σίξερες έλεγξαν τον ρυθμό και μπόρεσαν να φτάσουν ως τη νίκη... γλιτώνοντας το «κάζο», καθώς θα ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει τη φετινή χρονιά στο NBA.
Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Κουέντιν Γκράιμς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντάννυ Βολφ, σημειώνοντας double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-16, 53-31, 77-56, 104-97
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.