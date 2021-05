Θρίλερ είχαμε στο ματς των Σανς με τους Μπλέιζερς.

Ο Μπούκερ πήρε την επίθεση με το σκορ στο 117-116 υπέρ του Πόρτλαντ και κέρδισε φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα. Οι Μπλέιζερς αμφισβήτησαν το σφύριγμα, με τον Στοτς να κάνει challenge που ωστόσο έχασε και ο Μπούκερ πήγε στη γραμμή.

Ο ηγέτης του Φοίνιξ έγραψε το 118-117 για την ομάδα του και έτσι στέρησε από το Πόρτλαντ την δυνατότητα να τσεκάρει από σήμερα το εισιτήριο για τα playoffs. Αν το Πόρτλαντ έπαιρνε το ροζ φύλλο αγώνα θα ήταν ήδη στην postseason, και οι λιμνάνθρωποι θα έμπαιναν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αφού θα αναζητούσαν 2 νίκες στα 2 ματς που τους απομένουν και ταυτόχρονα 2 ήττες των Μάβερικς για να γλιτώσουν το play in τουρνουά.

Χιτ - Σίξερς 106-94: Το Μαϊάμι έστειλε μήνυμα ενόψει playoffs! (vid)

Xόρνετς - Κλίπερς 113-90: Άνετα με Τζορτζ-Λέοναρντ (vid)

Αντετοκούνμπο: Τα... όργια του θύμισαν Τζαμπάρ - Μπάρκλεϊ! (pic & vid)

Πέισερς - Μπακς 133-142: Ο Γιάννης τους... καθάρισε με 40άρα! (vid)

Δείτε τη φάση και ψηφίστε αν ήταν φάουλ κατά τη γνώμη σας

Booker wins the game at the FT line on a controversial call pic.twitter.com/GYAotqgoGF

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 14, 2021