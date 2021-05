Δεν πτοήθηκε από το γεγονός πως οι Τζαζ είναι η κορυφαία ομάδα της Δύσης φέτος. Ο Στεφ Κάρι πήρε την ευθύνη όταν η μπάλα ζύγιζε τόνους και το... μπουμπούνισε το τριποντάκι του, χαρίζοντας μια μεγάλη νίκη στους Ουόριορς που δεν σταματούν να ανεβαίνουν και απειλούν τους Λέικερς.

Ο ηγέτης των πολεμιστών μετά το μεγάλο σουτ, έσκασε και το χαμόγελο-σήμα κατατεθέν, κόβοντας τα πόδια των Μορμόνων που γνώριζαν εκείνη τη στιγμή πως τους... είχε ξεράνει και δεν υπάρχει δρόμος για επιστροφή.

Ο Κάρι πραγματοποιεί μια ασύλληπτη σεζόν φέτος και παλεύει με όλες του τις δυνάμεις να κλέψει το βραβείο του MVP από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Υπόκλιση στον κορυφαίο σουτέρ της ιστορίας, τον άνθρωπο που δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει.

STEPHEN. CURRY.

That smile after the shot pic.twitter.com/VdtUrccfH0

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2021