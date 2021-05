Στο 36-33 πήγαν οι Ουόριορς, οι οποίοι κυνηγούν τους Λέικερς που βρίσκονται στην 7η θέση της Δύσης. Ο Κάρι ήταν ο άνθρωπος που έγραψε το 117-116 με τρίποντα στα 14 δευτερόλεπτα, με τον Κλάρκσον να αστοχεί στα 8 δευτερόλεπτα. O Στεφ έβαλε 2/2 βολές . Ο Κλάρκσον είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση αλλά αστόχησε. Έτσι το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε με 119-116 της Γιούτα.

Ο Στεφ Κάρι τελείωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Τζαζ με 36 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με . Εκτός του Κάρι, ο Πουλ είχε 20, ενώ ο Μπέιζμορ σημείωσε 19.

Από την πλευρά των Μορμόνων που έπεσαν στο 50-19 και είναι στην κορυφή της Δύσης, ο Κλάρκσον έκανε ματσάρα με 41, ο Μπογκντάνοβιτς είχε 27 και ο Γκομπέρ μέτρησε 10 πόντους και 16 ριμπάουντ

STEPHEN. CURRY.

That smile after the shot pic.twitter.com/VdtUrccfH0

