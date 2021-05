Έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές στην καριέρα του πως... κυνηγά με μανία τα triple double, όντας επιπόλαιος στα τελευταία λεπτά κρίσιμων αγώνων. Για αυτό που δεν μπορεί να κατηγορήσει όμως κάποιος τον Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι την ψυχή και την ενέργεια που καταθέτει κάθε φορά που πατά παρκέ. Κάθε φορά που παίζει δίνει και την ψυχή του.

Ο Russ έχει βάλει σκοπό να βάλει τους Ουίζαρντς στα playoffs και τον τελευταίο καιρό η ομάδα πετάει κυρίως χάρη σε εκείνον. Απέναντι στους Καβς έκανε άλλο ένα triple double με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Ο Μπιλ είναι παιχτάρα, αλλά ο... Westbeast είναι ο άνθρωπος που τα κάνει όλα και ανεβάζει επίπεδο την ομάδα στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν.

Το gazzetta.gr γράφει για το φαινόμενο Ράσελ Ουέστμπρουκ που μόλις τελειώσει την καριέρα του θα μπει στο Hall Of Fame, κάνοντας το με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, αφού είναι ο Βασιλιάς των triple double.

Russell Westbrook is the first player in NBA history with multiple triple-doubles against all 30 franchises.

He finished with 13 pts, 17 ast & 11 rebs in a win vs the Thunder tonight pic.twitter.com/ML0fWcmlRg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021