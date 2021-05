Οι Λέικερς ψάχνονται τον τελευταίο καιρό και κινδυνεύουν ακόμα και να χάσουν την 6άδα, αφού αυτή τη στιγμή βρίσκονται 7οι και φλερτάρουν με το play in.

Η απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς τους έχει στοιχίσει πολύ και τους έχει αποπροσανατολίσει ενόψει και των κρίσιμων ματς που έρχονται.

Πάντως τα νέα είναι ευχάριστα, αφού ο Βασιλιάς στοχεύει να επιστρέψει στη δράση κόντρα στους Νικς (ξημερώματα Τετάρτης) ή στο επόμενο ματς απέναντι στους Ρόκετς. Ο ΛεΜπρόν αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξί αστράγαλο, ενώ σύμφωνα με το ESPN θα παίζει με ενοχλήσεις αν περάσουν οι Λέικερς στα playoffs και δεν θα μπορέσε να επανέλθει στο 100% της κατάστασης του.

O σταρ των λιμάνθρωπων είχε να εμφανιστεί σε ματς από τις 20 Μάρτη, επέστρεψε στις 1 Μαϊού, ωστόσο έπαιξε 2 ματς κα ξανατραυματίστηκε κόντρα στους Ράπτορς. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 43 ματς και μετρά 25 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 7.8 ασίστ.

ΛεΜπρον Τζέιμς: Πόσο πονάει τους Λέικερς η απουσία του; (infographic)

Lakers star LeBron James is targeting Tuesday vs. New York for return to the lineup from sore right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. If not Tuesday, Wednesday vs. Houston is possible.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021