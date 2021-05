ΝΒΑ: Πρόστιμο $50.000 στον Γκρίφιν που επιτέθηκε στη λίγκα για τον Ζάιον!

Οι Πέλικανς είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν δίχως τον Ζάιον Ουίλιαμσον, ο οποίος διαγνώστηκε με κάταγμα στον παράμεσο του αριστερού χεριού του στον αγώνα με τους Ουόριορς.

Όπως, μάλιστα ανέφερε ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, Ντέιβιντ Γκρίφιν, ο τραυματισμός επήλθε λόγω της καταπόνησής του από το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν!

«Πιστεύω ότι ο τραυματισμός του δεν ήρθε σε αυτό τον αγώνα, αλλά σταδιακά από τα πολλά χτυπήματα. Είναι ένας τραυματισμός που οφείλεται σε εξωτερικό χτύπημα» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Του χτυπάνε το αριστερό χέρι ξανά και ξανά και ξανά. Δεν νομίζω λοιπόν απλώς να οφείλεται σε ένα χτύπημα».

Για τα παραπάνω σχόλια, ο αντιπρόεδρος των Πέλικανς τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων από τη λίγκα.

