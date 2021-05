Πού θα κάτσει η μπίλια στον αγώνα Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης; Στη bwin το ζεις με Build A Bet κι αμέτρητες επιλογές! |21+

Λίγο πριν από την αναχώρηση των Πέλικανς για τη Φιλαντέλφια, ο Ζάιον Ουίλιαμσον διαγνώστηκε με κάταγμα στον παράμεσο του αριστερού (και καλού) χεριού του. Οι Πέλικανς ανακοίνωσαν πως θα μείνει εκτός για αόριστο διάστημα, αλλά μοιάζει απίθανο να αγωνιστεί ξανά στη σεζόν, η οποία θέλει 9 ημερολογιακές ημέρες για να λήξει.

Οι Πέλικανς, μετά την ήττα από τους Σιξερς, βρίσκονται πια δύο νίκες πίσω από την τελευταία θέση του play-in, με τη σεζόν να έχει οδηγηθεί από νωρίς στα... βράχια. Φέτος, ο Ζάιον έχει αγωνιστεί σε 61 αγώνες και μετράει 27 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ.

O τραυματισμός του εντοπίζεται στο ματς με τους Ουόριορς, ωστόσο ο αντιπρόεδρος των Πέλικανς, Ντέιβιντ Γκρίφιν τα... έχωσε στο ΝΒΑ για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον Ουίλιαμσον οι διαιτητές.

Not the bulletin anyone wanted to see from the Pelicans: Zion Williamson is out indefinitely with a fractured finger. pic.twitter.com/QdVZfIlNE1

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 7, 2021