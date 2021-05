Νάγκετς: Ο Καμπάτσο σε μία φάση έπαιξε άμυνα και τους πέντε παίκτες των Νετς! (vid)

Η αλήθεια είναι πως στο NBA έχει περάσει η νοοτροπία πως δεν παίζουν άμυνα και εν μέρει είναι δίκαια.

Ο Φακούντο Καμπάτσο θέλει να το αλλάξει και αυτό συνηθισμένος από την Ευρώπη.

Ο Αργεντινός γκαρντ στη χθεσινή ήττα από τους Νετς έδειξε ιδιαίτερο ζήλο στα αμυντικά του καθήκοντα.

Σε μία κατοχή των Νετς ο Καμπάτσο έπαιξε άμυνα και τους πέντε παίκτες ενώ έδωσε και βοήθεια όταν χρειάστηκε.

Για 12 δευτερόλεπτα ο «Φάκου» ήταν παντού και η επίθεση των Νετς κατέληξε σε airball.

Δείτε τη φάση...

It is soooo fun to watch that NBA environment meet with Facu Campazzo's unstoppable defensive effort

