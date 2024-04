Δεν είναι ευχάριστα τα μαντάτα για τον Ζάιον Γουίλιαμσον και τη σειρά κόντρα στην Οκλαχόμα.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον δεν αγωνίστηκε στο play in με τους Κινγκς, ενώ έχασε και τα δύο ματς με τους Θάντερ στην Οκλαχόμα. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια δεν θα αγωνιστεί και στο υπόλοιπο της σειράς με τους Θάντερ, ενώ υπάρχει ελπίδα να παίξει αν οι Πέλικανς περάσουν στον δεύτερο γύρο. Η παρέα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ προηγείται με 2-0.

Ελπίζει πως αν προχωρήσουν τα play off να επιστρεψει. Ρεαλιστικά η αίσθηση μου, είναι ότι οι Πέλικανς θα πρέπει να περάσουν στον δεύτερο γύρο για να ανοίξει το παράθυρο για επιστροφή στη δράση.

Στο ματς με τους Λέικερς ήταν εντυπωσιακός πριν τραυματιστεί με 40 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ήταν και το τελευταίο ματς που έπαιξε.

"Zion Williamson is hopeful that as the playoffs go on, potentially he could make a return...Realistically, from my senses, the Pelicans would have to make it out of the 1st round to open up his window for a return."@ShamsCharania on Zion Williamson

